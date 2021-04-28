YKS ertelendi mi? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS erteleme kararı gelir mi?

Tam kapanma kararının ardından öğrenciler sınavlar ertelenecek mi, YKS ve LGS sınavları ertelenecek mi merak ediyor. Konu üzerine son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak. Şu anda YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" ifadelerini kullandı. Detaylar haberimizde.

YKS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ne? YKS ertelendi mi? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS erteleme kararı gelir mi? Ayrıntılar yazımızda.

2021 YKS ERTELENECEK Mİ?

Artan koronavirüs vakalarına karşı 17 günlük tam kapanma dönemine girilmesiyle yüz yüze eğitime de ara verildi. Bu kapsamda merak edilen YKS ve LGS sınavlarının tarihlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak. Şu anda YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında tam kapanma döneminde eğitim-öğretimle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek.

"LİSELERDE İKİNCİ DÖNEMDE TEK SINAV OLACAK"

17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

"YKS VE LGS ERTELENMEYECEK"

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Şu anda YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BULAŞI ARTIRDI MI?

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.

ÖĞRETMELERİN AŞILANMASI

Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ DURUMU

Biz diyoruz ki bizim en riskli gruplarımız hangi gruplardır? Kazanımlarda en çok eksiği olan, öğrenme açığı en çok olan hangisi diye bakıyoruz. Özel eğitimle ilgili sınıflarda 8 ve 12. sınıflarda bu tür öğrenme eksikliklerimizi gördüğümüz için dikkat ederseniz köy okullarımızı 5 gün açtık, İlkokullarımızı daha çok açtık. Çünkü buralarda problem gördük. Şimdi tam kapanma ile ilgili süreçte tüm kurumların kapanması tavsiyesi geldi Bilim Kurulu'ndan. Tam kapanma sürecinde bu okullarımız da kapalı kalacak.

TELAFİ EĞİTİM OLACAK MI?

Bizim karşımızda küresel bir problem var. Bizim başımızda da var. Böyle bir süreçte bize düşen gereken eğitimsel önlemleri almaktır. Yüz yüze eğitim döneminde de eğitim kayıpları vardı. Şimdikinin niceliği biraz daha farklı.

OKULLAR 2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek.

1 GÜN OKULA GİTME ZORUNLULUĞU YOK

Tam kapanmada öğretmenlerin 1 gün okula gitme zorunluluğu olmayacak.