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YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı!

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YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı!

Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM sayfasında açıklandı. Üniversite barajının düşmesiyle 2. ek tercihlerin önemi de arttı. İlk tercihler yerleşemeyen adaylar 2. tercihlerini yapmıştı. Bugün YKS ek tercihleri açıklandı. YKS ek tercih sonuçlarının belli olmasıyla gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Ek tercih sonuçları ile kayıt yaptırmaya hak kazananlar 4-7 Ekim tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilecek. Peki, YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı!

Eylül ayında gerçekleşen Yks ek tercih işlemleri sonrasında sonuç bekleyişi bugün sona erdi ve adaylar YKS yerleştirme sonuçlarına kavuştu. YKS ek tercih sonuçlarının belli olmasıyla gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Ek tercih sonuçları ile kayıt yaptırmaya hak kazananlar 4-7 Ekim tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilecek. Peki, YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı! İşte detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİRCİHLER SONUÇ EKRANI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün geçtiğimiz haftalarda Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün'ün açıklamaları şu şekilde;

"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS ile ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

*Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

*Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin etkilenmesinden dolayı, geçen yıl lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının 170 puana çekildiğini açıklamıştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.

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