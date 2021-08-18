YKS'de ilk 1000'e giren Ereğli'deki 6 öğrenciye altın ve plaket
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YKS'de ilk 1000'e giren Ereğli'deki 6 öğrenciye altın ve plaket

YKS'de ilk 1000'e giren Ereğli'deki 6 öğrenciye altın ve plaket
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000 arasına giren 6 öğrenci altın ile ödüllendirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000 arasına giren 6 öğrenci altın ile ödüllendirildi.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, eğitime yapılan katkıların önemine değindi, ilçedeki devlet ve özel okulların başarılarının artarak sürdüğünü söyledi.

İlk bine giren 6 öğrenciyi altın ve plaket ile ödüllendirildiğini anlatan Çorumluoğlu, "Kapımız öğrencilerimize her zaman açık. İyi öğrenciler Türkiye'nin geleceğine katkı sunacak, dünyanın geleceğini değiştireceklerdir. İlçe Kaymakamlığı olarak eğitime ve öğrencilerimize desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy da il genelinde YKS'de ilk binde yer alan 9 öğrencinin 6'sının Ereğli'deki devlet ve özel okullardan olmasının gurur verici olduğunu anlattı.

Öğrencilere altın ve plaket takdim edildi.

Törene, Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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