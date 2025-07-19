YKS birincileri kimler? 2025 TYT ve AYT birincileri belli oldu

Yks birincileri kimler? 2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçları açıklandı. Detaylar...

YKS BİRİNCİLERİ KİMLER?

Gaziantep'ten Ahmet Eren Özyurtseven hem TYT hem de AYT sayısalda birinci oldu. AYT sözel ve eşit ağırlıkta ise birinciliği Bursa'dan Muhammed İsmail Kuşat aldı. YDT Almanca'da Elif Yılmaz, Fransızca'da Arda Eren Kartal, İngilizce'de Mehmet Sarak, Rusça'da Ediz Doğan Karakoç ve Arapça'da ise Abdulvahab Burro birinci oldu.

Tyt ve AYT sayısal birincisi : Gaziantep- Nizip Fen Lisesi - Ahmet Eren Özyurtseven,

AYT sözel ve eşit ağırlık birincisi: Bursa - Özel Tan Fen Lisesi - Muhammed İsmail Kuşat,

Ydt Arapça birincisi: Bursa- Tofaş Fen Lisesi - Abdulvahab Burro,

Ydt Almanca birincisi : İstanbul - İstanbul Erkek Lisesi - Elif Yılmaz,

Ydt Fransızca birincisi : İstanbul - Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi - Arda Eren Kartal,

Ydt Rusça birincisi : İstanbul - Haydarpaşa Lisesi - Ediz Doğan Karakoç,

Ydt İngilizce birincisi : İzmir - Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi - Mehmet Sarak.

Adayların sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru yanıtları ile değerlendirme sonuçları, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

YKS SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Adaylar; ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecekler.

Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.