YKS 1. kim? 2021 YKS birincisi kim oldu?
26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan YKS sonuçları açıklandı. Açıklama sonrası YKS 1. Kim ve 2021 YKS birincisi kim oldu gibi konular araştırıldı. Peki, YKS 1. kim? 2021 YKS birincisi kim oldu?
26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından son dakika gelişmesi olarak açıklandı. Peki, 2021 YKS birincisi kim oldu? YKS 1. kim?
YKS AÇIKLANDI!
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) Sonuçları Açıklandı
26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2021 YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
2021 YKS birincisi henüz açıklanmadı. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.