YKS 1. kim? 2021 YKS birincisi kim oldu?

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan YKS sonuçları açıklandı. Açıklama sonrası YKS 1. Kim ve 2021 YKS birincisi kim oldu gibi konular araştırıldı. Peki, YKS 1. kim? 2021 YKS birincisi kim oldu?