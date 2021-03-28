Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi
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Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Güncel

Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya Köyü'nde yiyecek arayan bozayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya Köyü'nde yiyecek arayan bozayı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ulus'un Ulukaya Köyü'ndeki Ulukaya Şelalesi yakınlarında yiyecek arayan boz ayının görüntüleri vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Bozayının kayalık bölgede yiyecek aradığını fark eden Ahmet Açıkgöz cep telefonu ile o anları kaydetti.

Açıkgöz telefonu ile yiyecek arayan bozayıyı görüntülerken, "Oğlum gel. Görüyorsunuz orada bir şeyler arıyor. Şu an kayaların dibinde toprağı eşeliyor. Canlı canlı görmek. Bana bakıyor ara sıra beni izliyor. Aslan gel. Acıktın mı sen?" diye seslendi.

Ayının yiyecek bir şeyler aradığını ve kendisinin gel oğlum yiyecek vereyim sana diyerek seslendiğini söyleyen Açıkgöz, "Tabi gelse bana ne yapar bilmiyorum yani." dedi.

Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi
Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi
Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi
Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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