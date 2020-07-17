14 yaşındaki çocuk yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı gönderden düşerek ayağını kırdı Tokat'ta, 14 yaşındaki çocuk 15 Temmuz günü Türk bayrağını değiştirmek için tırmandığı gönderden düştü. Yılmaz'ın kırık oluşan sağ ayağı alçıya alındı.

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuğun duyarlı davranışı herkesin yüreğini ısıttı. 15 Temmuz günü, yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı gönderden düşen Hasan Yılmaz'ın sağ ayağı alçıya alındı.

Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köylüleri, darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz'un ardından bir tepeye Türk bayrağı dikti Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Hasan Yılmaz da kalkışmanın yıl dönümünde, arkadaşlarıyla birlikte yıpranan Türk bayrağını değiştirmek istedi.

ALÇIYA ALINDI

7 metre uzunluğundaki göndere tırmanan Yılmaz, bayrağı yenisi ile değiştirdi. Ancak Yılmaz, gönderden inmek isterken düştü. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun kırık olduğu saptanan sağ ayağı alçıya alındı.

"AĞABEYLERİMİZ BAYRAK UĞRUNA ŞEHİT OLDU"

Hasan Yılmaz, "15 Temmuz sabahı, bayrağın yıpranmış olduğunu fark ettim. Evimden yeni bir bayrak alıp, değiştirmek için direğe tırmandım. Eski bayrağı çıkartarak, yenisini taktım. İp dolaşmıştı onu çözmek için yukarı tırmandım. Direkten aşağı kayarken düştüm. Ayağımda kırık oluştu. Ben 15 Temmuz'u gördüm. Televizyonlardan izledim. Ağabeylerimiz, amcalarımız bayrak uğruna şehit oldu, gazi oldu. Biz Tokatlıyız. Dedemler bize hep 15'lilerin nasıl savaştığını anlatırdı. Ben böyle doğdum, büyüdüm" dedi.

Kaynak: DHA