Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
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Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış

FETÖ elebaşlarından olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin üst düzey sorumlularından olan Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya'da NATO'ya ait kışlalarda kaldığı ortaya çıktı. Türkiye, 1951 yılından bu yana NATO'ya üye.

23.06.2020 08:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:23

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan üst düzey FETÖ'cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya'daki kışlada kaldı. Öksüz'ün de kışlada aylarca kaldığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan üst düzey FETÖ'cüler ilk olarak, Amerikan Ordusu ve NATO tarafından kullanılan Almanya'daki Heidelberg'in güneyindeki Campbell Kışlası ve onun yanındaki Mark Twain Village'de ağırlandı. İddialara göre, Adil Öksüz de kaçtıktan sonra birkaç ayını bu kışlada geçirdi.

ŞU ANKİ KONUMU BİLİNMİYOR

Öksüz'ün, halen Almanya'da olup olmadığı sorularına ise, "Kişisel bilgileri koruma yasası" gereği cevap verilmiyor. Heidelberg, kaçak savcı Zekeriya Öz'ün de buluntuğu belirtilen Speyer'e yakın. Böylece, Heidelberg-Speyer-Mannheim ve Ludwigshafen bölgesinin, FETÖ'cülerin ana merkezi olduğu bilgileri de giderek ağırlık kazanıyor.

Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Firari FETÖ'cü Adil Öksüz

120 FETÖ'CÜ VAR

FETÖ'nün üst düzey elamanlarının getirilip konaklatıldığı bu yerde 120'ye yakın FETÖ'cü olduğu öğrenildi. Bunlar arasında eski asker, doktor, avukat, gazeteci, savcı, hakim, akademisyenler bulunuyor. Şu anda 120 FETÖ'cü ile yaklaşık 300 Suriyeli ya da Afgan göçmen bu kışlada bulunuyor. Kışlanın çevresi tamamen kapalı ve dışarıdan özel bir ekip tarafından korunuyor.

ALMANYA'DAKİ KIŞLANIN BİR BÖLÜMÜ ABD ASKERLERİNE AİT

FETÖ'cülerin kaldığı Heidelberg'deki kışlanın bir bölümü NATO'ya, bir bölümü ABD askerlerine ait. Aralarında bir sokak var. Bu köyde cami yok, sadece küçük bir kilise var.

Kışlada iki ayrı güvenlik ekibi var. Biri kışlanın içinde diğeri dışarıda. FETÖ'cüler ABD Ordusu ya da NATO'nun onlar için özel pişirdikleri yemekleri yiyorlar.

Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış

Dünya Manşet

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