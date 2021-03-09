Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
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Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

09.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:17

Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de Bursa'da yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü A.D. cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşı A.Ş.'yi araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için Cumhuriyet Savcısı tarafından uzaklaştırma kararı verildi.

Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
EF: yok moda gibi birşey bende yapmalıyım diyen bu rezilliğiyapıyor
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İZMİRLİ: Kadınlar evlenmek için erkeklerin oyuncağı durumuna düşüyorlar. Nikahsız birliktelik yasaklansın. Erkekler kadınları oyuncak edemezler. Görücü usulü teşvik edilsin. Kadına ulaşamasın. Tek yol nikah olsun. Bak nasıl kıymetleniyor, el üstünde tutuluyorlar.
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XC866: Seni bu hale getiren kadından koşa koşa uzaklaşacaksın. Kadının sinir harbini yenemezsin. Bırak git.
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