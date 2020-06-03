Yılmaz Özdil ofis diye alıp yazlık ev çevirdiği villanın yıkımı devam ediyor
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Yılmaz Özdil ofis diye alıp yazlık ev çevirdiği villanın yıkımı devam ediyor

Yılmaz Özdil ofis diye alıp yazlık ev çevirdiği villanın yıkımı devam ediyor 142 metre kare iş yerini 310 metre kare eve çevirdi Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'da iş yeri diye aldığı daha sonra yazlık ev olarak kullandığı denize sıfır villanın yıkımı 5 gündür sürüyor.

03.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:55

Yılmaz Özdil ofis diye alıp yazlık ev çevirdiği villanın yıkımı devam ediyor

142 metre kare iş yerini 310 metre kare eve çevirdi

MUĞLA - Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'da iş yeri diye aldığı daha sonra yazlık ev olarak kullandığı denize sıfır villanın yıkımı 5 gündür sürüyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün kontrolünde yıkılan villanın, kaçak bölümleri yıkımını Özdil'İn bulduğu işçiler tarafından çok ağır bir şekilde devam ediyor.

30 Mayıs sabah saatlerinde Özdil'in villasına gelen işçiler kaçak olan bölmelerin pencerelerin, kapılarını söküp bahçe içerisine koyduktan sonra 5 gündür yıkımı devam ediyor. İlk olarak jeneratör odası ve müştemilatı yıkan işçiler bugünde yıkıma devam etti. Bodrum belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Aktur sitesinde bulunan Özdil'in villasından günlük inceleme yapıyor.

142 metre kare iş yerini 310 metre kare eve çevirdi

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bitez Mahallesi Aktur Sitesinde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıkmıştı. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Yılmaz Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil'in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu gün yüzüne çıkmıştı.

Yılmaz Özdil ofis diye alıp yazlık ev çevirdiği villanın yıkımı devam ediyor

Kaynak: İHA

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