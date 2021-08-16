Yılmaz Ovalı Parkı yoğun bir katılımla hizmete açıldı

İlçenin sahip olduğu birbirinden eşsiz değerlerin, Bursa ve ülkemiz gündemine taşınması hedefiyle, hayatın her alanına yönelik ciddi atılımlara imza atan Karacabey Belediyesi tarafından oluşturulan parklara Yılmaz Ovalı Parkı da eklendi.

Gece yapılan ve katılımın yoğun olduğu açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye yeni bir park kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özkan, mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine atıl durumdaki alanı güzel bir park haline getirdiklerini belirterek, "Buradaki kalabalığı ve çocuklarımızın coşkusunu görünce bunun güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Karacabey, 16.08.2021 – 'Modern belediyecilik' anlayışıyla sürdürülebilir gelişimi esas alan Karacabey Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Belediyesi tarafından yıkılan adliye lojmanlarının olduğu alana, Karacabeyli Milletvekili Yılmaz Ovalı adına yapılan parkın açılışı gerçekleştirildi. Gece yapılan ve katılımın yoğun olduğu törende açılış kurdelesi çocuklarla birlikte kesildi.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve daha önce adliye lojmanlarının yer aldığı alanda, lojmanların kullanım dışı kalması nedeniyle yıkım kararı alınmıştı. Bunun üzerine Karacabey Belediyesi bölge halkından gelen park taleplerini karşılamak için bu alanı parka çevirme kararı aldı ve yapılan çalışmaların ardından oluşturulan parkta modern görünümlü sosyal alanlar, çocuk oyun gruplarının yanı sıra aile çay bahçesi de yapıldı.

Yılmaz Ovalı Parkı'nın açılışı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, DP İlçe Başkanı Zeki Gülan ile Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı İsmet Karan'ın yanı sıra meclis üyeleri ile mahalle halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanı güzel bir park haline getirdik

Açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçeye yeni bir park kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özkan, alanın daha önce atıl vaziyette olduğunu ifade ederek, yetkililerle görüşerek protokol çerçevesinde yıkımı sağladıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine bu alanı güzel bir park haline getirdiklerini belirten Özkan, "Buradaki kalabalığı ve çocuklarımızın coşkusunu görünce bunun güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Parkımıza Karacabeyimize milletvekili olarak hizmet eden, Plan Bütçe Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde bulunan rahmetli Yılmaz Ovalı'nın ismini vermeyi uygun gördük. Rahmetli Yılmaz Ovalı milletvekili olarak ilçemizi, Bursamızı mecliste başarıyla temsil etti. Bursamızın hak ettiği payı alması için gayret gösterdi. İlçemizde de Kurşunlu Balıkçı Barınağı, Okullar Bölgesi ve Canbolu Köprüsü düzenlemesi gibi birçok hizmette imzası bulunan Yılmaz Ovalı'yı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi.

Başkan Özkan'a teşekkür

Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı İsmet Karan da, mahalleye böylesine güzel bir park kazandırdığı için Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, DP İlçe Başkanı Zeki Gülan ve Abdullahpaşa Mahallesi Muhtarı İsmet Karan vatandaşlarla ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesi kesti. Açılışın ardından mahalle sakinleri Başkan Özkan'a parktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Bültenler