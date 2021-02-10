Yılmaz Morgül, Tarkan ve Cem Yılmaz'ı diline doladı

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, yakın arkadaşı Pelin Suade ile birlikte City's Nişantaşı'na geldi. Sanatçı, TikTok'ta yaptığı programda kendisini Cem Yılmaz ile Tarkan'ın da izlediğini söyleyerek, "Bana hayranlar" dedi. İşte Yılmaz Morgül'ün Cem Yılmaz ev Tarkan'ı hedef alan o açıklamaları...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morgül, Tarkan ve Cem Yılmaz'ı diline doladı. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO -& ;Yılmaz Morgül, Tarkan ve Cem Yılmaz'ı diline doladı

'EGOLARIMIZI BİR KENARA BIRAKALIM'

Yılmaz Morgül,"Tarkan iki kez üst üste gizlice yayınıma girdi. Bende ona "Unutmamalı" şarkısını armağan ettim. Tarkan'ın yüzüne, "Doğal olalım. Saf halimizle insanların karşısına çıkalım. Egolarımızı ve komplekslerinizi bir kenara bırakalım dedim" sözleriyle şaşırttı.

Kaynak: Snob Magazin