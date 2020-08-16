Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı
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Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı

Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadıAMASYA'da konser için bulunan şarkıcı Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin arabasından indirdiği gelin ve damatla, davul zurna eşliğinde oynadı.

16.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:09

Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı

AMASYA'da konser için bulunan şarkıcı Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin arabasından indirdiği gelin ve damatla, davul zurna eşliğinde oynadı.

Konser için Amasya'da bulunan Yılmaz Morgül, şehir merkezinde gezerken trafikte gördüğü gelin aracınını önünü kesti. Bir süre gelin ve damadı indirmek için aracın ön kaputuna vuran Morgül, inen çiftle birlikte, davul zurna eşliğinde oynadı. Morgül'ün bu görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyaya, ilgi gördü.

Yılmaz Morgül, önünü kestiği gelin aracından indirdiği çiftle oynadı

Kaynak: DHA

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