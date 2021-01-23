Yılmaz Morgül Nişantaşı'nda kick boks yaptı
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Yılmaz Morgül Nişantaşı'nda kick boks yaptı

23.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:50
Yılmaz Morgül Nişantaşı'nda kick boks yaptı

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nı kick boks ringine çevirdi. Bir süredir kick boks dersi alan şarkıcı, sokak ortasında yüksek tekme hareketiyle basın mensuplarına poz verip "Arkadaşlar siz istediniz ben de hareketin kralını yaptım" dedi. İşte Morgül'ün o anları...

Snob Magazin'in haberine göre; Çevredeki meraklı bakışlar arasında yaptığı mini şovla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı, ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Kız arkadaşı Pelin Suade ile görüntülen Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde kışlık kürk provası yapan Bülent Ersoy'u yine sert sözlerle eleştirdi.

'Kürke para vereceğine orkestra elemanlarına destek olsaydı!'

Kendisinin kürk kullanmadığını anlatıp "Kürke karşıyım, kürkü yalnızca hayvanlar giyer, mümkünse başka hayvanlar giymesin" diyen Morgül, geçtiğimiz günlerde yine kürk nedeniyle polemik yaşadığı Bülent Ersoy'la ilgili bir soru üzerine "Bülent hanım büyük bir sanatçı ama kalkıp bu dönemde pek çok insan ekonomik olarak zor günler yaşarken, çıkıp 'ben asgari ücretlilere üzülüyorum' deyip arkasından 50 bin liralık kürk alması gerçek sanatçıya yakışmaz, kabul edilemez.

En azından birkaç tane ailenin kirasını ödeyebilir ya da bu dönem çalışmayan orkestra elemanlarına yardımcı olabilirdi. Siz bilemezsiniz de ben her şeyi bilirim. Çok iyi biliyorum" sözlerini kullandı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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