Yılmaz Morgül: Ben Ronaldo'dan daha iyiyim
İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde "plastik atıkların dünyaya verdiği zararlara dikkat çekmek için giydiği tasarım kostümü ile Yılmaz Morgül, tüm dikkatleri üzerine çekti.
15.10.2019 08:06
İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde "plastik atıkların dünyaya verdiği zararlara dikkat çekmek için giydiği tasarım kostümü ile Yılmaz Morgül, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: DailyMotion.com