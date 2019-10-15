Yılmaz Morgül: Ben Ronaldo'dan daha iyiyim

15.10.2019 08:06

İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde "plastik atıkların dünyaya verdiği zararlara dikkat çekmek için giydiği tasarım kostümü ile Yılmaz Morgül, tüm dikkatleri üzerine çekti.