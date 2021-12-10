Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu

Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki sunuculuğunu başarılı şarkıcı Yılmaz Morgül üstleniyor. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada annesinden bahseden Morgül duygusal anlar yaşadı.

"YORGANI KALDIRDIĞIMDA ANNEMİN YÜZÜNÜN BİR TARAFI YOKTU"

Yarışmacı Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım arasındaki tartışmadan sonra konuşan Yılmaz Morgül, uzun süredir yatağa mahkum yaşayan annesinden bahsetti. Annesinin uzun süredir Alzheimer ile mücadele ettiğini ve şuan da yatalak olduğunu belirten şarkıcı, şunları söyledi: "Annem yatalak, her gün ona baktığımda çok üzülüyorum. Bebek gibi hiçbir şey söyleyemiyor. Bir gün annemi aradım ama cevap vermedi. Çok merak ettim ve direk eve gittim. Şehir dışındaydım hemen eve girince seslenmeye başladım ama annem yorganla kafasını kapatmış ve yüzünü göstermiyordu. Yorganı açınca annemin yüzünün bir tarafı yoktu. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim.

"ANNEM BİR KİŞİNİN SÖZÜNDEN SONRA ZONA OLDU"

Annemi hastaneye kaldırdım ve zona var dediler. Bir kişinin anneme söylediği bir kelime yüzünden zonaya yakalandı. Demans'a döndü sonra da Alzheimer oldu. Benim annem şuan da bir bebek gibi konuşamıyor, hiçbir derdini söyleyemiyor. Kimse annesini üzmesin, sesini yükseltmesin."

STÜDYODAN ÇIKTI

Gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta güçlük çeken Yılmaz Morgül, kendine hakim olamayınca stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı.

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