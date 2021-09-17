Yılmaz Güney'in Umut filminin gösterimi, ilk sahnesinin çekildiği tren istasyonu önünde yapıldı

ADANA'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali, sinamaseverlere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda etkinlikler sürerken, festivalde Yılmaz Güney'in ' Umut' filmi sanatçının eşi Fatoş Güney'in de katılımıyla filme ev sahipliği yapan başlama sahnesinin çekildiği Adana Tren İstasyonu'nda sinemaseverlerle buluşturuldu. Etkinliğin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, "Yılmaz Güney bütün Adanalıların yüreğinde yaşıyor. Aynı zamanda bütün Türkiye'nin ve dünyanın kalbinde. O kadar değerli bir insan ve o kadar değerli bir sanatçı ki; 'Ben Yılmaz Güney'i sevmiyorum, takdir etmiyorum' diyen tek Adanalıya rastlamadım. Bunu da fazlasıyla hak ediyor tabii" dedi.

"ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

"Lacivert Gece"nin gösterimine yönetmen Muhammet Çakral, oyuncular Cansu Fırıncı, Güliz Gençoğlu, Ümit Çırak, Beyaz Metin ve görüntü yönetmeni Emre Karadaş katılırken, "Koridor"un galasına ise yönetmen Erhan Tahhuşoğlu, yapımcı İris Tahhuşoğlu, oyuncular Emel Göksu, Ayşe Demirel ve yapımcı Yunus Yunusoğlu katıldı. Senarist, yapımcı, yönetmen Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun katıldığı Dermansız'ın gösterimlerinin ardından film ekipleri seyircilerin sorularını yanıtladı.