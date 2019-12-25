: Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Bir Demet Tiyatro'yu oynadı

25.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:44

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2' programının 31 Aralık Salı akşamı yayınlanacak olan bölümünün fragmanı yayınladı. Programın en büyük sürprizi ise usta oyuncu Demet Akbağ oldu.

YILLAR SONRA YENİDEN EKRANDA OLACAKLAR

Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan'ın yıllar önce yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Bir Demet Tiyatro yıllar sonra yeniden canlandırıldı. Bir Demet Tiyatro'nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, yılbaşı akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

YAYINLANDIĞI DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, başrolde oynadığı "Bir Demet Tiyatro" ilk olarak 1995 yılında yayınlandı. Türkiye'nin ilk seyircili sitcomu olan "Bir Demet Tiyatro"da orta sınıf bir işçi ailesinin yaşadıkları, ailenin 30 yaşlarındaki işsiz ve bıçkın oğlu Mükremin, sivri dilli ve zeki kız kardeşi Lütfiye, fantezileriyle oduncunun karısı Feriştah gibi karakterler aracılığıyla izleyiciye aktarıldı.

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