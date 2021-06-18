Yılmaz Erdoğan kimdir? Yılmaz Erdoğan kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Erdoğan hayatı ve biyografisi

Yılmaz Erdoğan, ilk kez 1988 yılında Olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Peki, Yılmaz Erdoğan kimdir? Yılmaz Erdoğan kaç yaşında ve nereli? Yılmaz Erdoğan hayatı ve biyografisi

Bir Demet Tiyatro adlı dizide canlandırdığı Mükremin Çıtır karakteriyle hafızalara kazınan Yılmaz Erdoğan hakkında merak edilenler haberimizde...

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 yılındaHakkâri'de doğdu, Kürt asıllı olan Erdoğan, oyuncu, yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmendir. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir.

Erdoğan 1967 yılında Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan'ın ortanca oğlu olarak dünyaya geldi. Ayrıca Anadolu Ateşi dans topluluğunun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Ankara Aydınlıkevler Lisesine devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı. İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde 3 arkadaşının bekâr evine yerleşti. Eğitim hayatını yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katılmıştır.

Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Erdoğan ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.

Yılmaz Erdoğan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Asım Noyan) (Sinema Filmi)

2017 – Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

2017 – Güzel Adam Süreyya (Seslendiren) (Sinema Filmi)

2016 – Ekşi Elmalar (Aziz) (Sinema Filmi)

2015 – Bana Masal Anlatma (Rıza'nın Babası) (Sinema Filmi)

2015 – 8 Saniye (Derviş) (Sinema Filmi)

2014 – The Water Diviner (Binbaşı Hasan) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Yılmaz Erdoğan) (Sinema Filmi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Behçet Necatigil) (Sinema Filmi)

2012 – Words With Gods (Sinema Filmi)

2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu'da Komiser Naci) (Sinema Filmi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Müdür) (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Rıza) (Sinema Filmi)

2008 – 2013 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Kendisi) (TV Dizisi)

2008 – Kalpsiz Adam (TV Dizisi)

2008 – Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Asım Noyan) (Sinema Filmi)

2003 – Vizontele Tuuba (Deli Emin) (Sinema Filmi)

2003 – Bana Bir Şeyhler Oluyor (Adnan) (Video)

2000 – Vizontele (Deli Emin) (Sinema Filmi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (Mükremin Çıtır) (TV Dizisi)

1994 – İnce İnce Yasemince (Taci) (TV Dizisi)

1993 – Umut Taksi (TV Dizisi)

1993 – Haşlama Taşlama (TV Dizisi)

1991 – Siyabend-ü Xece (Xece'nin Abisi) (Sinema Filmi)

1986 – Olacak O Kadar (Yılmaz) (TV Dizisi)

Yılmaz Erdoğan yönettiği filmler:

2013 – Kelebeğin Rüyası (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 – 2013 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

2005 – Organize İşler (Sinema Filmi)

2003 – Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

2000 – Vizontele (Sinema Filmi)

Kitapları:

Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Cebimde Kelimeler (Oyun)

Otogargara (Oyun)

Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikâyeleri)

Anladım (Şiir)

Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar – Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.)

Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme)

Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun)

Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir)

Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun)

Sahiler Düş Düşler Sahi (Şiir)

Kaynak: Antoloji.com - Yılmaz Erdoğan