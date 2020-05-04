Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor

Koronavirüs salgınından dolayı evinde karantinada olan başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından "Babam ile Sosyal Mesafe" isimli bir dizinin çekimlerine başladığının müjdesini verdi.

Başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan, zorunlu karantina sürecini fırsata çevirdi. Bu süreci verimli olarak değerlendirmek isteyen oyuncu, BKM tarafından hayata geçirilecek ve zorunlu olarak evde kalınan günlerde yaşananları ekrana yansıtacak.

OĞLUYLA AYNI EVDE KALAN BABAYI OYNAYACAK

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Babam ile Sosyal Mesafe" adını verdiği dizinin pilot bölümünün çekimleri için hazırlıklara başladıklarının müjdesini verdi. Dizi, eşiyle tartışıp oğlunun evine giden bir adamın öyküsü üzerine kurulu. Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince oğluyla aynı evin içinde baş başa kalan babayı Yılmaz Erdoğan canlandıracak. Oğlunu oynayacak isim ise henüz belli değil.