Yılmaz Erdoğan'dan Belçim Bilgin'e ziyaret
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Yılmaz Erdoğan'dan Belçim Bilgin'e ziyaret

Yılmaz Erdoğan'dan Belçim Bilgin'e ziyaret
Hürriyet - Haberler | Magazin

HASRET GİDERDİLERMuğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çiftliğinde hayatını sürdüren Yılmaz Erdoğan, Bodrum'da tatil yapan eski eşi Belçim Bilgin ve oğlu Rodin'i kaldıkları otelde ziyaret etti.

HASRET GİDERDİLER

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çiftliğinde hayatını sürdüren Yılmaz Erdoğan, Bodrum'da tatil yapan eski eşi Belçim Bilgin ve oğlu Rodin'i kaldıkları otelde ziyaret etti. Eski eşiyle sarılarak hasret gideren ünlü sanatçı oğlu Rodin'i omuzlarına alarak bir süre otel içerisinde tur attı.

SADECE ARKADAŞIZ

Ziyaretin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Gelip bakayım ne yapıyorlar diye görmek istedim" dedi. Ünlü sanatçı, adının aşk dedikodularına karıştığı spiker Damla Uğurtürk'le Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelmesiyle ilgili ise "Arkadaşız, duygusal bir şey yok" diye konuştu. 

Yılmaz Erdoğan oğlu Rodin'i omzunda taşıdı.

Kaynak: Hürriyet

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