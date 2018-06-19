Yılmaz: "Dönem Rehavete Kapılma Dönemi Değil"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, "Dönem rehavete kapılma değil ülkemize, geleceğimize, irademize sahip çıkma dönemi" dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmalarını Yakakent ilçesinde sürdürdü. Merkez mahalle ve sahil şeridinde esnaf ziyaretleri yapan milletvekili adayı Yılmaz, vatandaşlarla tek tek tokalaştı, hal ve hatırlarını sordu, sohbet edip talep ve önerilerini dinledi. AK Parti faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Açıklamalarda bulunan Yılmaz, Yakakent'in önemli bir sahil ilçesi olduğunu, insana huzur verdiğini söyledi.

Samsun halkına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da gerçekleştirdiği mitingde rekor düzeyde sağlanan katılım için halka ayrıca teşekkür eden Yılmaz, "Samsun halkı Cumhurbaşkanını bağrına bastı. Büyük bir kucaklaşma oldu. Verilen mesajlar çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız Samsun'a olan sevgisini bir kez daha dile getirdi. 24 Haziran seçimlerinde geçmişte olduğu gibi yine büyük bir desteğin Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na geleceğine inanıyoruz" dedi.

"Rehavete kapılma yok"

"Dönem rehavete kapılma değil ülkemize, geleceğimize, irademize sahip çıkma dönemi" diyen Yılmaz şunları söyledi: "Çok çalışacağız, gece-gündüz koşturacağız. Biz tüm kirli oyunları sandıkta bozduk. Bu seçimlerde de kirli oyunları halkımızın büyük desteğiyle sandıkta bozacağız. Halkımız her şeyin bilincinde. Seçimlere yüksek oranda katılımın sağlanmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız mutlaka sandığa gitmeli. Milli iradeye her zaman güvendik, bundan sonrada en büyük destekçimiz güven kaynağımız olacak. Bizlerde ülkemizin bekası, gelişmesi büyük Türkiye için var gücümüzle çalışacağız."

Programa Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İlçe Başkanı Ahmet Günel, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk ve teşkilat üyeleri katıldı. - SAMSUN