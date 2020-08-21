Yılmaz'dan mahalle ziyareti
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Yılmaz'dan mahalle ziyareti

Her cuma ilçenin farklı bir mahallelerini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Siteler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Yılmaz'dan mahalle ziyareti
21.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:54

Her cuma ilçenin farklı bir mahallelerini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Siteler Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Siteler Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın meselelerini dinledi. İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gönül belediyeciliği ilkeleriyle hareket ederek esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit etmenin yanı sıra Yıldırım'ın geleceğini şekillendirme yolunda talep ve önerilerini dinliyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Bugün de Siteler Mahallesi esnafımızı ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler dileyerek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, mahallelerimiz için planladığımız projeleri yerinde görerek, mahalle sakinlerimizle istişare ettik. Yaptığımız her istişare hem projelerimizde iyileştirmeler sağlıyor hem de ilçemizin önceliklerini belirlemede bizlere yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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