Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti
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Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisinin yaptığı merhum Başbakan Adnan Menderes'in balmumu heykelini, Aydın'daki Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konulmak üzere kente armağan etti.

21.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:56
Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisinin yaptığı merhum Başbakan 'in balmumu heykelini, 'daki Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konulmak üzere kente armağan etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükerşen'in hediyesi, Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konuldu.

Çerçioğlu ve Büyükerşen, burada mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, Büyükerşen'i misafir etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Büyükerşen de Çerçioğlu'na başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti
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