Yılların küslüğü bitti! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in evine koştu

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in evine gitti. Bugünkü canlı yayında Erken'in durumundan bahseden Bali, "Demet Akalın ve Okan Kurt da geldi. Küslük bitti" dedi.

"DEMET, ECE'NİN AYAKLARININ DİBİNE SARILDI"

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, alacak verecek yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gece yarısı eşinin ölüm haberini alan Ece Erken ise sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Erken ile uzun yıllar program sunan Bircan Bali ise, yakın arkadaşının yalnız bırakmadı.

Demet Akalın'ın haberi aldıktan sonra bir süredir küs olduğu Ece Erken'in evine geldiğini söyleyen Bircan Bali, "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kuran okutmuş" dedi.

Bali, Alişan ve Emel Müftüoğlu başta olmak üzere birçok ünlü ismin de taziye için Ece Erken'in evine geldiğini sözlerine ekledi.

ECE ERKEN VE DEMET AKALIN NEDEN KÜSTÜ?

Ece Erken, 2019 yılında uzun zamandır küs olan Demet Akalın ve Alişan'ın barışmasına sinirlenmiş ve ikili hakkında zehir zemberek sözler söyleyerek arkadaşlıklarını bitirmişti.

ECE ERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.