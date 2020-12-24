Yıllara göre asgari ücret ve 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar? Asgari ücret ne zaman belli olur?
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Yıllara göre asgari ücret ve 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar? Asgari ücret ne zaman belli olur?

24.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:45
Yıllara göre asgari ücret ve 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar? Asgari ücret ne zaman belli olur?

Yıllar içinde değişen asgari ücretleri değerlendirerek 2021 asgari ücret zammı detayları araştırılıyor. Peki, yıllara göre değişen asgari ücret brüt ne kadar, net ne kadar? Asgari ücret ne zaman belli olur? 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar?

2021 asgari ücret zammının belli olmasını bekleyen vatandaşlar, yıllara göre asgari ücret ve 2021 asgari ücret tekliflerini araştırmaya devam ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret teklifi rakamı ne kadar, asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek ve 2021 asgari ücret belli oldu mu konularını araştırdı.

2021 ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ NE KADAR?

HDP'li Garo Paylan, 2021 asgari ücret olarak kendi partilerinin 4 bin lira teklifi olduğunu söyledi.

CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret teklifi: En az 3 bin 100 lira olmalı diyerek açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yoksulluk sınırının 8 bin 85 lira olduğunu belirterek, asgari ücrette hedefin yoksulluk sınırı olması gerektiğini söyledi.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NET

2020 yılına ait asgari ücret detayları tabloda yer almakta;

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri
(01.01.2020 – 31.12.2020)
Brüt Ücret2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı2.501,55 TL
Gelir Vergisi375,23 TL
Damga Vergisi22,34 TL
Kesintiler Toplamı839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.324,70 TL

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET BRÜT NET

Yıllar içinde değişen asgari ücret tablosu şekildeki gibidir;

2005 yılı asgari ücretNet: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılı asgari ücretNet: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılı asgari ücretNet: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılı asgari ücretNet: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılı asgari ücretNet: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılı asgari ücretNet: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılı asgari ücretNet: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılı asgari ücretNet: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılı asgari ücretNet: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılı asgari ücretNet: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılı asgari ücretNet: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılı asgari ücretNet: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılı asgari ücretNet: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılı asgari ücretNet: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 yılı asgari ücretNet:2.020 TL
Brüt:2.558 TL
2020 yılı asgari ücretNet: 2.324 TL
Brüt: 2.943 TL
2021 yılı asgari ücret
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