Yıllara göre asgari ücret ve 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar? Asgari ücret ne zaman belli olur?

Yıllar içinde değişen asgari ücretleri değerlendirerek 2021 asgari ücret zammı detayları araştırılıyor. Peki, yıllara göre değişen asgari ücret brüt ne kadar, net ne kadar? Asgari ücret ne zaman belli olur? 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar?

2021 asgari ücret zammının belli olmasını bekleyen vatandaşlar, yıllara göre asgari ücret ve 2021 asgari ücret tekliflerini araştırmaya devam ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret teklifi rakamı ne kadar, asgari ücret toplantıları ne zaman bitecek ve 2021 asgari ücret belli oldu mu konularını araştırdı.

2021 ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ NE KADAR?

HDP'li Garo Paylan, 2021 asgari ücret olarak kendi partilerinin 4 bin lira teklifi olduğunu söyledi.

CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret teklifi: En az 3 bin 100 lira olmalı diyerek açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yoksulluk sınırının 8 bin 85 lira olduğunu belirterek, asgari ücrette hedefin yoksulluk sınırı olması gerektiğini söyledi.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NET

2020 yılına ait asgari ücret detayları tabloda yer almakta;