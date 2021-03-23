Nişanlandığı adamın evli olduğunu öğrenen kadın çareyi Esra Erol'a başvurmakta buldu

Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kendisini evlilik vaadiyle kandırıp nişan yaptıktan sonra aslında evli olduğu ortaya çıkan Hüseyin Zorlu hakkında suçlamalarda bulunan iki çocuk annesi Nergiz Hanım, "Yıllar sonra ilk defa evliliği düşündüm. Bir de 50 bin liramı aldı" diyerek yaşananları anlattı.

Kendisine ait bir temizlik şirketi olan 2 çocuk annesi Nergiz Hanım, kendisini evliliğe ikna eden 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu tarafından kandırıldığını söyledi. Evlilik hazırlığında olan Zorlu'nun aslında evli olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"KENDİME ÇOK KIZIYORUM"

Hüseyin Zorlu ile üyesi olduğu partide tanıştıklarını söyleyen Nergiz Hanım, "Çevredekilere davranışları nedeniyle güvendim. Aracılarla tanıştırıldık. Buna yıl evliliği düşünmemiştim, ancak o bana düşündürdü. Kendime çok kızıyorum" dedi.

"KAR-KOCA OYUNU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Birlikte yemeğe gittikleri arkadaşlarının "Sizi karı-koca olarak tanıtırsam ancak eve alabilirim" dediğini söyleyen kadın sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Sonra o karı-kocalık gerçeğe dönüştü. Bana bekar olduğunu, eşinden ayrılmış olduğunu söylemişti. Durumunun iyi olduğunu da söyledi, her şeyle ilgileniyordu. Beni ünlü bir aileden olduğuna inandırdı. Aynı evde kalmaya başladı. Babadan kalma bir yerden bana bir para kaldı 50 bin lira, parayı benim hesabıma yatıralım dedi. Sonra ailesiyle tanıştım ve nişan yaptık. 'Evlenelim' deyince de 'ben zaten evliyim, seninle evlenemem" dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Ardından Hüseyin Zorlu canlı yayına katıldı. Kendisine gelen suçlamalarla ilgili Zorlu, "Ailemle filan tanıştırmadım. 3 yıldır ayrı yaşıyorum ben. Bir sebepten dolayı boşanamıyorum" diyerek iddiaların hiçbirini kabul etmedi.