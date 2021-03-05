Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin kızına protokol ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin kızına protokol ziyareti

05.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:00

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde protokol üyeleri, görevli olduğu askeri uçağın 1969 yılında Ankara'da düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdülkadir Tükenmez'in kızını ziyaret etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde protokol üyeleri, görevli olduğu askeri uçağın 1969 yılında Ankara'da düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdülkadir Tükenmez'in kızını ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özyavuz ile birlikte görevli olduğu uçağın Ankara'da düşmesi sonucu şehit olan Tükenmez'in Safranbolu'da yaşayan kızı Sibel Burhan'ın evine gitti.

Burhan ile bir süre sohbet eden Türköz, burada yaptığı konuşmada, "Dün Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin haberi ile yüreğimiz parçalandı, ülke olarak büyük üzüntü yaşadık. Şehit ailelerimiz bizim en kıymetli değerlerimizdendir." dedi.

Şehit ailelerini sık sık ziyaret ettiklerini anlatan Türköz, "Bugün 6 Haziran 1969'da görevli olduğu uçağın Ankara Haymana'da düşmesi sonucu şehit olan Abdülkadir Tükenmez'in ailesine ziyaretlerimizi gerçekleştirerek şehitlerimizi dualarla andık. Şehitlerimizin bize emaneti ailelerine her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Bu vesileyle dün Bitlis'te yaşanan helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklerimize ve onların nezdinde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize, kıymetli ailelerine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum." diye konuştu.

Daha sonra şehidin evinde dualar edildi.

Ayrıca Türköz ve beraberindeki heyet, 26 Ekim 1993 yılında hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı Mustafa Arık'ın da ilçede yaşayan ailesini ziyaret etti.

Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin kızına protokol ziyareti
Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin kızına protokol ziyareti
Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin kızına protokol ziyareti
Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin kızına protokol ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Eda Ece Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Arda Turan Hakan Kutlu Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıllar önce uçak kazasında şehit olan askerin kızına protokol ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 22:00:52. #1.16#
title