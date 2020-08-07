Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
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Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım

Jülide Ateş'in konuğu olan Tamer Karadağlı, yıllar önce eşi Arzı Balkan'ı aldattıktan sonra kamera karşısına geçip özür dilemesiyle ilgili bir itirafta bulundu. Özür dilediği için pişman olduğunu itiraf eden oyuncu, "Kimseye verecek hesabım yok" dedi.

Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
07.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:55

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'le 40'ın konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, eski eşi aldatmasıyla ilgili de bir itirafta bulundu.

"KİMSEYE VERECEK HESABIM YOK"

Yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan eski Arzu Balkan'ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, Jülide Ateş'in "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna yanıt vererek şunları söyledi: "Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesabı sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de sizin hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum."

Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım

"İKİ AYRI İNSANIN BİRLİKTE YAŞAMASI KORKUTUYOR"

Karadağlı "Evlilik sizi neden bu kadar korkuttu" sorusun üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. 2 insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. İlle de 2 insanın bir imzayla birlikte olup ömrünün sonuna kadar aynı ev içinde olması gerekiyor mu bilmiyorum. Bunu sürdürebilenler de var sürdüremeyenler de var. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim."

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