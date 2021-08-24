Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
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Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Davaro filminde Cano karakteriyle Kemal Sunal'la başrolü paylaşan Pembe Mutlu'ya yıllar acımadı. Mutlu'nun son halini görenler, Yeşilçam oyuncusunu tanımakta zorlandı.

Türk sinema tarihinin akılda kalan yapımları arasında yer alan Davaro filminde canlandırdığı Cano karakteriyle damga vuran ve o dönem güzelliğiyle dilden dile konuşulan Yeşilçam sanatçısı Pempe Mutlu'nun son hali, hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı. Aşırı derecede kilo alan Mutlu'yu görenler, tanımakta güçlük çekti.

Yıllar Davaro'nun Cano'suna acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı

DÖNEME DAMGA VURAN FİLM

Davaro filminde Kemal Sunal ile başrol oynayan Pembe Mutlu'ya yıllar hiç acımadı. Seyirciyi kahkahalara boğan bu filmde Cano karakterini canlandıran Pembe Mutlu'nun son halini herkes merak ediyordu. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Pembe Mutlu'nun son hali:

Yıllar Davaro'nun Cano'suna acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Yıllar Davaro'nun Cano'suna acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor - Haberler Magazin
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