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YILKI ATLARI TEHLİKEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci günündeManavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi.

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde

Manavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi. Yangın nedeniyle Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü olduğu belirtilen yabani yılkı atlarının yaşam alanlarının da tehdit altında olduğu belirtildi. Yetkililer, yılkı atlarının yabani olduğunu, bölgede dağınık bir şekilde yaşadıklarını belirterek, yangının ulaştığı alana coğrafi şartlar nedeniyle girilecek yol olmadığını kaydetti.

YILKI ATLARI TEHLİKEDE
YILKI ATLARI TEHLİKEDE
YILKI ATLARI TEHLİKEDE
YILKI ATLARI TEHLİKEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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