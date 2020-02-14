Yılın romantik komedisi galasında kahkaha tufanı!

14.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:45

Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer'in başrolünü paylaştığı filmin gala davetinde Hande Soral, Keremcem, Betül Demir, Ferman Toprak, Taner Rumeli, Gülnur Tutumoğlu gibi dostları oyuncuları yalnız bırakmadı.Salonda kahkahaların eksik olmadığı gecede, film bitiminde oyuncular uzun uzun alkışlandı.

Gecenin başında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Burak Sevinç "Benim rolüm hikayenin zengin çocuğu. Annesinden bayağı bir korkuyor. Bunun için kolay kolay bir şeye adım atamayan ama hayallerini de bırakmamaya çalışan, hiç beklemediği yerden aşkı bulan ve onunla tesadüfler gereği karşılaşıp annesine bile karşı çıkabilen bir adamı canlandırıyorum. Tatlı bir hikaye oldu. Sinop ve Boyabat doğa olarak muhteşem. İlk defa oralara gittim. İstanbul'da yaşayan ve bun binaların içinde kalan insanlar olarak bu yeşilliği görmek bizim için muhteşemdi. Yapımcımız Vahdet Erdoğan da oralı olduğu için bizi çok güzel ağırladılar" açıklamasında bulundu.Sevinç "Filmimizi komedi diye sınırlamak yanlış olur, romantik komedi ya da eğlenceli aşk filmi diyelim. Hatta bence yılın bence en eğlenceli, en güzel anlaşılabilecek aşk filmi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Algı Eke de bu filmde çok farklı bir rolde olduğunu vurgulayarak "Değişik bir roldeyim. Bir romantik komedi filmi çektik ama benim oynadığım karakter biraz sıra dışı oldu. Biz çıkan sonucu seviyoruz. Umarız seyirci de sevecektir. Sevmezse de Nasipse Olur" dedi. Eke, Haktan Bucke imzalı kıyafetiyle dikkat çekti.

Oyunculuk kariyeri boyunca ilk kez bir komedi filminde oynayan Nur Sürer "Her şeyin bir ilki vardır, komedi de buraya nasip oldu. Boyabat'ın en zengin ve güçlü kadınını oynuyorum. Burak'ın annesini rolündeyim çocuğa hayatını zehir eden. Boyabat'ta 25 gün içinde çok mutlu olduk. Umarım bu enerji seyirciye de geçer" cümleleriyle bir ilki yaşadığını ifade etti.

İlk kez bir sinema filminde yer alan Aşkım Kapışmak "Benim için güzel bir anı ve heyecan, oyuncu değilim. Böyle bir iddiam da yok. Bu kadar profesyonel insan destekleriyle de bana acemiliğimi hissettirmediler" derken Yeşim Dalgıçer "Tam bir aile hikayesi. Çok keyifli bir coğrafyada geçen sıcacık bir film" diyerek herkese 'Nasipse Olur'u izlemelerini tavsiye etti.

Filmin senaristi Barış Başar "Bu kadar kıymetli oyuncuların bu hayale inanıp, bizimle birlikte aynı gemiye binmesi çok değerli. Sevgili yapımcımız Vahdet Bey'in hem maddi hem manevi desteğiyle çok güzel bir film ortaya çıkardığımız için herkese tek tek teşekkür ediyorum" dedi. Yönetmen Selahattin Sancaklı da " Artık kararı izleyici verecek. Biz elimizden geldiğince iyi bir hikaye, oyuncular, mekan ve senaryoyla işimizi yapmaya çalıştık. Herkesin emeğini almasını temenni ediyorum" diye konuştu.

GECEDEN NOTLAR:

"14 ŞUBAT'I HEDİYE ALINMASI GEREKEN BİR GÜN OLARAK GÖRMÜYORUZ"

*Gala davetlilerinden Hande Soral "Güzel, romantik ve komik bir film olduğu belli fragmanından. Heyecanlıyız. Arkadaşlarımıza destek vermeye geldik" dedi. Kendisine 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili planları sorulan Soral "Tatil planımız yok. 14 Şubat'la ilgili hiçbir zaman planımız olmuyor. Bizim için sıradan bir gün, ama seyirciler Nasipse Olur'u seyretmeye gelsinler. Sadece birbirimize 'Sevgililer Günü'n kutlu olsun' diyoruz fakat hediye almıyoruz. Kendi özel günlerimiz, doğum günleri, evlilik yıl dönümlerini kutluyoruz. 14 Şubat'ı hediye alınması gereken bir gün olarak görmüyoruz, biz çift olarak öyle düşünüyoruz" dedi.

"SEVDİKLERİMİZİ ÖPMELİ, KOKLAMALI, PAMUKLARA SARMALIYIZ"

* Keremcem de "Çok heyecanlıyım, sevdiğim arkadaşlarım için geldim. Fragmanı izledim, çok güzel olduğuna eminim. Güzel bir sinema döngüsü yaşanıyor. Benimle ilgili de her şey güzel gidiyor. Şov dünyası dediğiniz şey kamera önünde olduğu zaman oyunculuk yapan yeteneği varsa şarkı söylüyor, şarkıcılık yapan deneyimi varsa oyunculuk yapıyor. Benim ikisi beraber güzel ilerliyor. Müziği biraz ihmal ettiğimi fark ettim. Çuvalımda olan şarkılarımı yayınlamaya başladım yavaş yavaş. Kendi youtube kanalımda yayınlıyorum. Müzik paylaşıldıkça güzel. Devamı gelecek" diye hayranlarına müjde verdi.Keremcem 14 Şubat'la ilgili ise "Sevdiklerimle birlikteyim 14 Şubat'ta. Özel günlerde değil sevdiğimiz insanlara her zaman sarılmalı, sevdiğimizi söylemeli, öpmeli, koklamalı, pamuklara sarmalıyız. Sevgili Halit Ergenç'in söylediği gibi" şeklinde konuştu.

* Filmin oyuncularından Aşkım Kapışmak güneş gözlüğüyle geldiğinden dolayı "Hastayım, gözlerim akıyor. O yüzden gözlük taktım" açıklamasını yaparken "İlk defa filmde oynadım. O yüzden heyecanla bekliyorum. Teklif geldiğinde Aşkım Kapışmak olarak oynamamı istediler ama ben de anı olarak kalsın diye farklı karakter istedim. Kişiliğime ve mesleğime zıt bir karakteri oynadım. Romantik bir komedi, aşkı iyi anlatan bir film oldu. Vizontele'deki Cem Yılmaz gibi, pis bir esnaf karakteri oynadım. Ben 14 Şubat'a yalnız giriyorum, geçen senenin dışında hep yalnız girdim. Sevgisi azalan insanlar hediyeleri daha fazla alır" ifadelerini kullandı.

"DANLA BİLİC İLE PROJE NASİPSE OLUR"

Aşkım Kapışmak Danla Bilic ile ilgili sorulara ise "Barışmadan önce söyledim. Bu bir nefret bakışıysa bir insanın içinde hala nefreti tutuyor olması beni üzer diye. 3 günlük dünya Danla, senin kalbinde de kırıklık olsun istemiyorum dedim, o da sağ olsun kınadan sonra düğünde geldi dans ettik, sarıldık, halay çektik. Bu ülkede her şey yapılabilir, en büyük nefretler de aşka dönüşüyor. Onunla proje de Nasipse Olur" yanıtını verdi.

* Ferman Toprak, Sevgililer Günü'yle ilgili"Bu 14 Şubat'lar bizi mahvetti. Kadınlar Günü Anneler Günü, Sevgililer Günü, bayram. Hanıma dedim ki birer tane gül yeter, karı kocasınız artık. Evde ihtiyaç ne varsa karşılıyoruz. Bir tatil yapabiliriz belki iki günlük" yorumunu yaptı.

Ferman Toprak devam eden dava süreciyle ilgili de "Konuyla ilgili hiç konuşmuyorum, zaten ne tanıyorum ne biliyorum. Zaten geçen mahkemede biz davayı kazandık.Kazandığımız halde konuşulduğu için ikinci davayı açtık. Aile babasıyım, çocuğum var, rahatsızlık hissediyorlar. Eşim şöhret ateşten gömlek diyor ve olgunlukla karşılıyor" açıklamasını yaptı.

* Afili Aşk'ın sevilen oyuncusu Taner Rumeli "Film çok eğlenceli. Heyecanla bekliyoruz. Dizimiz de gayet güzel. Sektör çok hızlı genişliyor ve uluslararası olma kabiliyeti arttı. İş yapma koşulları henüz uluslararası şartlarda değil. Biz de Oyuncular Sendikası olarak en iyi şekilde yapılması için çalışıyoruz. Amacımız sektörü geliştirmek" dedi.

Rumeli ayrıca son dönemdeki gelişmeleri de "Türk aile yapısı dışarıda dikkat çekiyor, ben yurtdışına gittiğimde de yabancı arkadaşlarım söylüyor. Uzun olduğu için iyi yapmakta zorlanıyoruz. Sürelerin kısalması oyuncuların düzelteceği bir problem değil. Aslında dolaylı olarak ilgilendiren bir problem. Çünkü dijital platformlarda yapılan işlerin süresi kısaldı, çalışma saatleri yine kısalmadı. Buradan baktığımızda esas matematik orada değil, başka şeyleri birlikte düzeltmemiz gerekiyor" cümleleriyle değerlendirdi.

Nasipse Olur filminin kadrosunda ayrıca Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş, Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E.Sefa Yıldırım, Aydın Sarman, Kıvanç Baran Aslan gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

Kaynak: Bültenler