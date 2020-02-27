Yılın romantik komedisi 'Fazla Şaapma' oyuncuları bir araya geldi
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Yılın romantik komedisi 'Fazla Şaapma' oyuncuları bir araya geldi

Yılın romantik komedisi 'Fazla Şaapma' filminin tüm oyuncuları çekimden sonra yorgunluk atmak üzere Modus Hotel'de bir araya geldi

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42
Yılın romantik komedisi 'Fazla Şaapma' oyuncuları bir araya geldi

'in aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan 'Fazla Şaapma' dünyanın en saf, en iyi niyetli insanlarından biri olan Ömür'ün düğün günü sevgilisi tarafından aldatılmasının ardından gerçekleşen olayları anlatıyor.

17 Nisan'da izleyici ile buluşacak 'Fazla Şaapma' film ekibi çekimlerinin bittiği gün bir araya gelerek kutlama yaptı.



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Kaynak: Snob Magazin

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