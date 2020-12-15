YILIN OLAYLARI 2020
YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI Antalya'da Dr.
YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI
Antalya'da Dr. Cahit Ünver İlkokulundan görüntü
Öğrencilerin okula gelişi
Öğrencilerin okula girişi
Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturması
Gaziantep'te öğrencilerin okula gelişi
Öğrenci Velisi ile röportaj
Sivas'ta öğrencilerin okula gelişi
Edirne'de öğrencilerin okula girişi
Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde oturması
İzmir'de öğrencilerin okula gelişi
Öğrencilerin İstiklal Marşı okuması
Öğrenciler ile röportaj
Öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde ders yapması
Ankara'da öğrencilerin okula girişi
Kastamonu'da öğrencilerin sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde ders yapması
Öğrencilerin sınıfta deney yapması
Öğretmen ile röportaj
KİLİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ABDİ BULUT HAYATINI KAYBETTİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret etmesi (Arşiv)
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un arşiv görüntüleri
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un açıklamaları (Arşiv)
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un çalışmalarından görüntüler (Arşiv)
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un programa katılıp konuşması (Arşiv)
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vatandaşlar ile sohbet etmesi (Arşiv)
Cenaze aracının Kilis Belediyesi binasına gelişi
Törene katılan belediye çalışanları ve vatandaşlar
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için belediye önünde dua edilmesi
Cenazenin araca taşınması
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesi başındaki yakınları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelmesi
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesinin omuzlarda taşınması
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul Havalimanı'nda zanlıların güvenlik kamerası görüntüleri
İstanbul Havalimanı'nda narkotik köpekleri ile bavullarda arama yapılması
İstanbul Havalimanı'nda polislerin bavullarda uyuşturucuyu bulması
Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntüler
- Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı (12 Ekim)
Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti (12 Ekim)
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vefat etti.
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu (15 Ekim)
İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı