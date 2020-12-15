YILIN OLAYLARI 2020
HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın çocuklarla ilgilenmesi ve onlarla konuşması (ARŞİV) Hayrettin Karaca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması (ARŞİV) Hayrettin Karaca'nın çeşitli etkinliklere katılması (ARŞİV) Cemal Reşit Rey...
HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın çocuklarla ilgilenmesi ve onlarla konuşması (ARŞİV)
Hayrettin Karaca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması (ARŞİV)
Hayrettin Karaca'nın çeşitli etkinliklere katılması (ARŞİV)
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Hayrettin Karaca için düzenlenen tören
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in konuşması
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın konuşması
Hayrettin Karaca için cenaze töreni ve cenaze namazının kılınması
ELAZIĞ'DA 6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Vatandaşların deprem paniği yaşaması
Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri
Depremi yaşayan vatandaşla röportaj
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları
Enkaz altından yaralı olarak çıkartılan bir vatandaşın sedyeyle taşınması
Vatandaşların ateş yakarak ısınmaya çalışmaları
Spor salonunda geceleyen vatandaşlar
Vatandaşlarla röportaj
Arama kurtarma ekiplerinin Azize Çelik'e ulaşması ve Azize Hanım'ın el sallaması
Azize Çelik'in enkaz altından çıkartılarak sedyeyle ambulansa taşınması
Bakanlar Soylu ve Koca'nın Sivrice'ye gelerek incelemelerde bulunması
Arama kurtarma çalışmaları (drone kamera)
Depremin etkili olduğu bölgenin havadan görüntüleri (drone kamera)
Sürsürü Mahallesi, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yapılan arama kurtarma çalışmaları
Enkaz altından yaralıların çıkartılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremde hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazına katılması
- "Toprak Dede" hayatını kaybetti" (20 OCAK)
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, İstanbul'da 97 yaşında vefat etti. "Toprak Dede" olarak adlandırılan sanayici ve çevre aktivisti Karaca, çölleşme tehdidine karşı sanayici arkadaşı Nihat Gökyiğit ile 1972'de TEMA'yı kurdu.
Elazığ'da deprem: 41 kişi hayatını kaybetti (24 OCAK)
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya başta olmak üzere çevre illerde de etkisini hissettiren depremde 41 kişi yaşamını yitirirken AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı