YILIN OLAYLARI 2020
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YILIN OLAYLARI 2020

15.12.2020 02:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:37

HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın çocuklarla ilgilenmesi ve onlarla konuşması (ARŞİV) Hayrettin Karaca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması (ARŞİV) Hayrettin Karaca'nın çeşitli etkinliklere katılması (ARŞİV) Cemal Reşit Rey...

HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın çocuklarla ilgilenmesi ve onlarla konuşması (ARŞİV)

Hayrettin Karaca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması (ARŞİV)

Hayrettin Karaca'nın çeşitli etkinliklere katılması (ARŞİV)

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Hayrettin Karaca için düzenlenen tören

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in konuşması

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın konuşması

Hayrettin Karaca için cenaze töreni ve cenaze namazının kılınması

ELAZIĞ'DA 6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Vatandaşların deprem paniği yaşaması

Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Depremi yaşayan vatandaşla röportaj

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları

Enkaz altından yaralı olarak çıkartılan bir vatandaşın sedyeyle taşınması

Vatandaşların ateş yakarak ısınmaya çalışmaları

Spor salonunda geceleyen vatandaşlar

Vatandaşlarla röportaj

Arama kurtarma ekiplerinin Azize Çelik'e ulaşması ve Azize Hanım'ın el sallaması

Azize Çelik'in enkaz altından çıkartılarak sedyeyle ambulansa taşınması

Bakanlar Soylu ve Koca'nın Sivrice'ye gelerek incelemelerde bulunması

Arama kurtarma çalışmaları (drone kamera)

Depremin etkili olduğu bölgenin havadan görüntüleri (drone kamera)

Sürsürü Mahallesi, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yapılan arama kurtarma çalışmaları

Enkaz altından yaralıların çıkartılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremde hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazına katılması

- "Toprak Dede" hayatını kaybetti" (20 OCAK)

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, İstanbul'da 97 yaşında vefat etti. "Toprak Dede" olarak adlandırılan sanayici ve çevre aktivisti Karaca, çölleşme tehdidine karşı sanayici arkadaşı Nihat Gökyiğit ile 1972'de TEMA'yı kurdu.

Elazığ'da deprem: 41 kişi hayatını kaybetti (24 OCAK)

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya başta olmak üzere çevre illerde de etkisini hissettiren depremde 41 kişi yaşamını yitirirken AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı.

YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020
YILIN OLAYLARI 2020

Kaynak: Anadolu Ajansı

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