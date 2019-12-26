YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2)
MEHMET ŞEVKET EYGİ HAYATINI KAYBETTİ (13.
MEHMET ŞEVKET EYGİ HAYATINI KAYBETTİ (13.07.2019)
Vefat eden gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'nin arşiv görüntüleri
Cenaze namazından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ BİNASI VE HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILIŞI YAPILDI (15.07.2019)
15 Temmuz Darbe girişimine ait görüntüler
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatm-i Şerif Merasimi'ne iştirak etmesive Kur'an-ı Kerim okuması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Törenine katılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasının açılışı kurdele kesimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşmasına katılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılış törenine katılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılışı kurdele kesimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hafıza 15 Temmuz Müzesini gezmesi
TRUMP'TAN TÜRKİYE VE F-35 AÇIKLAMASI (16.07.2019)
Türkiye bayraklı F-35 savaş uçaklarından görüntüler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un açıklamaları
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
Pentagon'da Satınalma ve İdameden Sorumlu Müsteşar Ellen M.Lord'un açıklamaları
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
DÜZCE'DE SU BASKINI VE TOPRAK KAYMASI: 7 ÖLÜ (17.07.2019)
Evin yıkılma anı
Heyelan nedeniyle oluşan hasarın havadan görüntüleri
Su baskını görüntüleri
Heyelan nedeniyle oluşan hasarın havadan görüntüleri
Su baskınında evi su dolan vatandaşların temizlik çalışmaları
Sağlık ekiplerinin vatandaşlara müdahalesi
AFAD ve UMKE ekiplerinin yaralıları taşıması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yeri incelemesi
YILIN OLAYLARI 2019 - TEMMUZ (2)
2019 yılının Temmuz ayında yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefatı, Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni binası ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi açılışı, Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması ve Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından oluşan görüntüler