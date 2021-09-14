Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi - Haberler
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Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

- Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi Sivas'ta 34. Ahilik kutlamaları kapsamında yılın kalfası ve çırağı kaftanlarını giydi.

- Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi

SİVAS - Sivas'ta 34. Ahilik kutlamaları kapsamında yılın kalfası ve çırağı kaftanlarını giydi.

Sivas'ta 13-19 Eylül Ahilik haftası kapsamında 34. Ahilik Kutlama Töreni gerçekleştirildi. Törene Sivas Esnaf Ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun katıldı. Program Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Ardından Ahilik komitesi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada Yılın Kalfası Mobilyacı Muhammet Soyuyüce'ye kaftanını giydirerek çeyrek altın hediye etti. Yılın Çırağı Motorcu Mehmet Yazgan'a ise Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beşir Köksal, kaftan giydirerek çeyrek altın taktı.

"Bir şehrin temelini esnaflar oluşturur"

Esnaf teşkilatının önemine değinen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "34'üncü Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf teşkilatımızın değerli temsilcilerini bugün belediyemizde ziyaret ediyoruz. Ben öncelikle Ahilik Haftasını tebrik ediyorum. Değerli başkanımın da söylediği üzere ahi evren zamanında 13'üncü yüzyılda kurulan o günden bu güne kadar da şehirlerin, yaşam merkezlerinin temellerini oluşturan esnaflarımızın uyacakları kuralları sivil yapıda belirleyen Ahilik Teşkilatı bugüne kadar farklı adlarla da olsa farklı usullerde olsa devam etmektedir. Biz şuna inanıyoruz ki bir şehrin temelini esnaflar oluşturur, esnafının güçlü olduğu esnafının toplumla iyi kaynaşmayı iyi sağlayan şehirler güçlü ve huzurlu oluyor. Bizde bu noktada esnaf teşkilatlarımızla birlikte esnafımızın bu şehre değer katacak, ileriye götürecek, başta esnafın kendisini huzurlu ve mutlu hissedecek bir şehir olması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ahilik teşkilatının tarihinden bahseden Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Beşir Köksal, "Bu yıl 34'üncü Ahilik Kültür Haftası kutlama yılı. Ahilik bildiğiniz gibi yiğitlik, dürüstlük, doğruluk temelinde bu yatar. 13'üncü Yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla beraber loncalarda kapatıldı fakat 1953'te yeniden esnaf teşkilatlanmaya başladı. Bizde bugün 34'üncü Ahilik kültür haftamızı komite üyelerimiz ve arkadaşlarımızla beraber bugün kutladık" dedi.

Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi

Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi

Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi

Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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