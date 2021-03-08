- Yılın kadınlarına ödül
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- Yılın kadınlarına ödül

08.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:45

- Yılın kadınlarına ödül Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

- Yılın kadınlarına ödül

YALOVA - Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Doğuda görev yapan askerlere çorap ören 115 yaşındaki Zeliha Nine'ye "Yılın Kadın'ı ödülü verildi. Zeliha ninenin ödülü törene katılan yeğenine teslim edildi. Programda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kadın Destek Uygulaması da yılın kadın dostu projesi seçildi. Etkinlikte "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi de tanıtıldı. Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl programda yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün kutlama günü olmadığına dikkati çekti. Program Vali Muammer Erol, Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve YTSO Başkanı Tahsin Becan da katıldı.

- Yılın kadınlarına ödül
- Yılın kadınlarına ödül
- Yılın kadınlarına ödül
- Yılın kadınlarına ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET UMUT GÜRCAN

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