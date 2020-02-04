Yılın ilk sözleşmesi Yeşilhisar Belediyesi'nden

04.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:12

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yeşilhisar Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak, imza altına alındı.



Yeşilhisar Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, sendika ve belediye yetkilileri katıldı. Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşların yüzde 15 oranın da artacağını ve 2020 yılının ilk toplu iş sözleşmesini Yeşilhisar Belediyesinde imza altına aldıklarını söyledi. Çelik, "Yeşilhisar Belediyesi'nde birlik beraberlik, huzur içerisinde bir çalışma ortamı var. Sözleşmemizin hazırlanmasında emeği geçen başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizde Yeşilhisar Belediyemize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, işçilerine imkanları nispetinde en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, "Sözleşmemiz arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Aileleriyle birlikte aldıkları maaşları güle güle harcasınlar" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Çelik günün anısına Belediye Başkanı Taşyapan'a Kuranı Kerim hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA