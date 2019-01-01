Yılın Fotoğrafı"Nın Kahramanı Ali Dede: Beni Akıllarından Çıkarmasınlar, Hep Hatırlasınlar

Anadolu Ajansı'nın (AA), Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından Haber, Yaşam ve Spor kategorilerinde toplam 49 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Ali dede ve kedisi" fotoğrafında yer alan Ali Meşe, duygularını anlattı.

Ali Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedisi ve kendisine oy veren herkese çok teşekkür etti.

Kolonya şişesinde bulunan benzini sobanın içine dökmesi sonucu çıkan yangından kedisi ile birlikte zorlukla kurtulduğunu anlatan Meşe, "Benzini sobaya damlatınca bir anda yangın çıktı. Alevler evin içinde dağıldı. Evin kapısına geldiğimde kedinin sesini duydum. 'Kızım gel gel' diye diye yanıma çağırdım. İlk önce camın önüne çıktı. Daha sonra omuzuma atladı. Ben ayakkabılarımı bile giyemeden çoraplarımla dışarı kaçtım. Dışarıda yangını izlerken kedi kucağımdaydı. 'Kızım evimiz yandı nereye gideceğiz' dedim." diye konuştu.

Meşe, yangından sonra devletin kendisine çok yardım ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Cumhurbaşkanımıza Allah sağlıklı ömür versin. Bize devletin çok yardımı oldu. Eğer devlet yardım etmeseydi bizim halimiz ne olurdu. Devletten Allah razı olsun. Çok güzel bir ev yapmışlar. Evi yapıp içini de düzmüşler. Çok güzel olmuş. Nereye gitsem soruyorlar. Ben de evi ok güzel yaptıklarını söylüyorum." şeklinde konuştu.

Şimdi, Bolu'da oğlunun yanında yaşadığını ve canı sıkıldığında ya da kedilerini özlediğinde köye gittiğini de ifade eden Meşe, "Sıkılınca köyde yapılan eve gidiyorum. Ev olmasa nereye gidecektik. Bolu'da duramıyorum ben. Evde canım sıkılıyor. Kahveye gidiyorum. Herkes kağıt oynuyor. Domino oynuyor. Kimseyle konuşamıyorum. Dışarıda bir yere gidip gelemiyorum. Ancak evde vakit geçiriyorum." dedi.

AA tarafından düzenlenen yılın fotoğrafları oylamasında Kedisi ile olan fotoğrafına oy veren insanlara da çok teşekkür ettiğini dile getiren Meşe,"Fotoğrafı çok beğendim. Görenler de beni beğenmişler. Allah razı olsun onlardan. Daima beni akıllarından çıkarmasınlar beni hep hatırlasınlar." ifadesini kullandı.

Öte yandan, kendi fotoğrafına oy veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ettiğini ifadelerine ekleyen Meşe, cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, onu yakından görmek istediğini de belirtti.

Ali Meşe'nin oğlu Ahmet Meşe ise, babasının fotoğrafının birinci olmasına çok sevindiğini ifade ederek, "Babam da çok sevindi. Özellikle sayın cumhurbaşkanımızın fotoğrafı beğenerek oy vermesi çok hoşumuza gitti. Babam zaten daima cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Fotoğrafa oy veren insanlarımıza çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Devamlı babamı gördükleri zaman hüzünleniyorlar. Ağlıyorlar. Ben bunları duyuyorum." dedi.

Babasının şu anda Bolu'da kendisinin yanında yaşadığını da sözlerine ekleyen Ahmet meşe, "Zaman zaman köye gidiyoruz. Biraz köyde yaşıyor. Biraz burada yaşıyor. Kedilerini özlüyor. Orada 10 gün falan durduktan sonra yine buraya geliyor." diye konuştu.

Meşe, yangın günü olay yerine gelerek babasının fotoğrafını çekip onu tüm dünyaya gösteren AA muhabiri İlhami Çetin'e de çok teşekkür ettiğini dile getiren Meşe, şunları söyledi:

"Fotoğrafı çeken İlhami Abiye de çok teşekkür ederim. Ondan da Allah razı olsun. Bizi çok sevindirdi. Onun sayesinde herkesin bizden haberi oldu. Onun sayesinde evimiz kısa sürede yapıldı. Anadolu Ajansı yine hep yanımızda oldu. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah razı olsun."

Kaynak: AA