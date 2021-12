Yılın en 'sportif' erkek buluşması Kemer Country Club'da gerçekleşti

Hürriyet Kelebek ev sahipliğinde ve Damat Tween ana sponsorluğunda gerçekleşen yılın en sportif etkinliği Men's Day, özel bir davetle Kemer Country Club'da düzenlendi. Gerçekleştirilen golf turnuvasının ardından yapılan etkinlikte, farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini buldu.

Yılın en sportif buluşması Men's Day, önceki gün Kemer Country Club'da düzenlendi. Erkek modası, bakımı ve sağlığının öncü markalarının katıldığı bu özel etkinlik Hürriyet Kelebek ve Damat Tween iş birliğiyle organize edildi.

Kemer Country Hotel Allure Salon'daki etkinliğe davetliler konsepte uygun olarak siyah ve kırmızı renk tercihlerinde kıyafetlerle katıldı. Etkinliğe katılan isimler arasında Süleyman Orakçıoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu, Tuan Tunalı, Volkan Karataş, Lara Keçeli, Erol Dinçoflaz, Cihan Nacar, Orçun Kurum, Volkan Karataş, Hürriyet Kelebek yazarları Onur Baştürk, Orkun Ün ve Demirören Medya yöneticileri yer aldı.

NFT KOLEKSİYONLARIMIZ HAZIR

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Bazen Hayatın stresini, yükünü azaltmak ve sosyal dayanışmaların içinde olmak gerekiyor. Bugün güzel bir organizasyonda, dayanışma içinde güzel bir iş ortaya çıkardık. Kendimizi ifade edebileceğimiz samimi bir ortamda güzel vakit geçirerek paylaşımlarımız oldu. Marka olarak önemsediğimiz, yük azaltmak. Bunu ürünlerimizde ve ürün kalitemizde ön planda tutuyoruz. Kilo, boy gibi fiziksel görüntüyü iyi göstermenin yanı sıra, ürünlerimizin kumaşlarının da iyi olmasını önemsiyoruz. Kıyafete yiyecek-içecek döküldüğünde 'bu leke çıkar mı' sorunundan tüketicileri uzaklaştırmak, soğuk zamanlarda termal dediğimiz ürünler kişiyi sıcak tutabilecek ya da en sıcak günde bile doğal klima özelliği taşıyan ürünlerle bu sorunları ortadan kaldırmak koleksiyonumuzda ana unsurlar haline geldi. Bunların dışında karbon ayakizi, özellikle nötr karbon ve bunlara bağlı olarak üretim yapmak çok önemli. Son zamanlarda, sanal evren dediğimiz metaverse çok gündemde. Önümüzdeki günlerde metaverste ilk mağazamızı açacağız. NFT koleksiyonlarımız hazır. Avatarla servis yapabilecek o dijital dönüşümün kurgusu içindeyiz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLERİ HEDEFLİYORUZ

Etkinlikte Yağmur Kalyoncu moderatörlüğünde ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile erkek modası söyleşisi gerçekleştirildi. ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Pandemiyle birlikte koleksiyonlarımızda zamansız, cinsiyetsiz ve oversize parçalar ön plana çıktı. Üretimde iklim krizini dikkate alarak hareket ediyoruz. Sürdürülebilir ürünleri hedefliyoruz. Dijitalleşme ile birlikte kağıt ve su kullanımını aza indirmeyi dikkate alıyoruz. Yeni nesil tüketicinin taleplerine karşılık veriyoruz. Biz kendi adımıza lüksün tanımını yeniden yapıyoruz. Lüksü ulaşılabilir hale getiriyoruz bu yüzden dünyaca takip edilen ve ilgi gören bir marka haline geldik" dedi.

Vitabiotics Türkiye Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar Ermiş sporcu beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler ve ek gıdalar hakkında bilgi vererek, "Tüm insanların fizyolojisi birbirinden farklı ve bu sebeple vitamin ihtiyaçları da farklılık gösteriyor. Biz de markamızı geliştirirken fizyoloji tiplerine göre ihtiyaç duyulan besinlerin bulunduğu bir ürün geliştirdik" dedi.

TÜRKİYE YAKLAŞIK 1 BUÇUK MİLYAR DOLARLIK SAÇ EKİM CİROSUNA SAHİP

Organizasyon kapsamında saç ekimi ve saç tedavileri hakkında bilgiler veren Dr. Servet Terziler, "Türkiye yaklaşık 1 buçuk milyar dolarlık bir saç ekim cirosuna sahip. Ancak ekmeden saçı çoğaltma sistemlerimiz bulunuyor. Artık yeni teknolojilerle kişiye özel tedaviler hedefliyoruz" diye konuştu.

Özel bir golf turnuvasının ardından gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik sonunda düzenlenen turnuvanın kazanan isimlerine ödülleri takdim edildi. Turnuvada A kategorisinde kazanlar sırasıyla Murat Şansel, Ayhan Elmas, Henrik Holtoft, Erdem Yılmaztürk ve Serdal Erdoğan oldu. B kategorisinde Cavit Ersoy, Hasan Koç, Hamit Altıntop, Şeref Kabuk ve Mehmet Saraçoğlu ödüllerini aldı. C kategorisinde ödülleri Samet Karatekin, Nihat Doğu, Arda Obuz, Taner Ankara ve Arif Can Kaman kazandı. Turnuvanın Gross ödülünü Serdal Erdoğan, Longest Drive ödülünü Ali Arıkonmaz, Nearest to the Pin ödülünü ise Baha Telli aldı.