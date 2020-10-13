Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı
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Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı

13.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:24

Ünlü model Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz uzun süredir aşk dedikodusuyla isimleri anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ikilinin aşkları kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncu Burak Deniz ve model Didem Soydan kameralara yakalandı. İkilinin isimleri son dönemde aşk dedikoduları karışmıştı.

Magazinburada.net'in özel haberine göre, geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili sabah evden birlikte çıktı. O sıralarda kameralara yakalanan ikilinin arasındaki aşk dedikodularının doğru olduğu anlaşıldı.

AŞK İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları, iki aydır gündemden düşmüyordu. Güzel model, bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.

Yılın bombası patladı! Didem Soydan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı
Yılın bombası patladı! Didem Soydan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı
Yılın bombası patladı! Didem Soydan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı
Yılın bombası patladı! Didem Soydan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı
Yılın bombası patladı! Didem Soydan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı
Yılın bombası patladı! Didem Soydan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı
Yılın bombası patladı! Didem Soydan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı
Yılın bombası patladı! Didem Soydan yeni aşkıyla ilk kez kameralara yakalandı
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı

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