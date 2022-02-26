Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 2. Diplomatik Kayak Yarışı düzenlendi

Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 2. Diplomatik Kayak Yarışı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Çankırı ve Ilgaz belediyeleri ile Çekya, Estonya, Finlandiya ve Fransa büyükelçiliklerinin iş birliğiyle düzenlenen yarışa 150 sporcu katıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, buradaki konuşmasında, katılımcılara teşekkür ederek, "Yarışlar Ilgaz Dağı'nın tanıtımına katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının katlanarak artacağını ümit ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, yarışların geçen yıla göre çok daha kalabalık ve keyifli geçtiğini, bu etkinlikle Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin uluslararası alanda reklamının yapıldığını ifade etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından ödül törenine geçileceği sırada Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını önerdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükelçi Vacek, AA muhabirine, Ilgaz'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yarışmaya beklediğinin üzerinde katılım olduğunu belirten Vacek, şunları kaydetti:

"Çekya'dan 6 kişi katıldı ancak konsolosluk çalışanlarının yarısı bu işe gönüllü olarak katkıda bulundu. Sadece Çek Konsolosluğu değil, Estonya, Fransa ve Finlandiya konsoloslukları da bu yarışmaya destek sağladı. Dünyanın diğer ülkelerinden de konsolosluk çalışanları burada. Özellikle Latin Amerika ülkelerinin konsolosluklarından da katılanlar oldu. Kuzey Amerikalılar da yarışmaya katıldı. Önümüzdeki yıllarda da bu yarışları devam ettirmek istiyoruz."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değinen Vacek, "Çatışmadan dolayı üzgünüm. Buna rağmen yarışmayı düzenlemekten vazgeçmedik. Yarış sonrası partileri, eğlenceleri iptal ettik. Ödül törenini yapıp bitirdik. Bu uluslararası çatışmada kurban olanlar için üzgünüm." diye konuştu.