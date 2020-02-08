Yıldıztepe İşletme Kooperatifi'nden Başkan Kurt'a ziyaret

08.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:44

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de faaliyet gösteren kooperatif ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Yıldıztepe İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu, Başkan Kurt'u makamında ziyaret etti.



Kurucu üyeler adına Hüseyin Barış, Başkan Kurt'a kooperatif faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Başkan Kurt'un kooperatifleşme sürecinde kendilerine önemli desteklerde bulunduğunu kaydeden Barış, Başkan Kurt'a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.



Kooperatiflerin yerel kalkınma adına büyük önemi olduğuna söyleyen Başkan Kurt, ekonomide yaşanan olumsuz gidişatın üstesinden ancak kooperatifleşme ile gelinebileceğini belirtti. Yıldıztepe İşletme Kooperatifi de kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Kurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA