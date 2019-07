Yıldızlarla Dolu Animasyon Filmi Spies In Disguise'dan İlk Fragman Geldi

Animasyon türü, yıllar içerisinde çocuk filmi olarak değerlendirilmekten çıkıp ailelerin beraber keyifle takip edebildiği bir tür olarak görülmeye başlandı. Bu nedenle artık bu yapımların seslendirme kadrolarında büyük yıldızlar görebiliyoruz.

Ülkemizde "Ajanlar İş Başında" adıyla yayınlanacak olan Spies in Disguise filminden ilk fragman geldi. Animasyon türündeki bu ajan komedisinde, dünyanın en iyi ajanı olan Lance Sterling, kaza sonucu bir güvercine dönüşüyor.

Casus aleminin adeta rock yıldızı olan Sterling, yaptığı işte en iyisidir ve dünyayı çeşitli badirelerden korumaktadır. Sosyal anlamda sorunlar yaşayan Walter ise bir dahidir ve Sterling'in kullandığı icatları yapmaktadır. Sterling, bir kaza sonucu güvercine dönüşünce bu ikili, birlik olup dünyayı kurtarmak zorundadır.

Filmin yönetmen koltuğunda Nick Bruno ve Troy Quane ikilisi var. İlk defa yönetmenlik yapacak olan ikili, daha önce pek çok animasyon projesinde yer aldı. Senaryoyu ise Ayı Yogi, Arrested Development, Grounded For Life, The Inbetweeners gibi yapımların senaryosunu da üstlenen Brad Copeland yazdı. Yapımın seslendirme kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi gibi. Will Smith, MCU'nun Spider-Man'i Tom Holland, Nebula'sı Karen Gillan, Rashida Jones, Heroes dizisinde Hero'yu oynayan Masi Oka ve DJ Khaled bu karakterleri seslendiren ünlü isimler arasında.

Filmin yayın tarihi ise 27 Aralık olarak belirlendi.