Yıldız Tilbe, doların tırmanışa geçtiğini görünce öfke kustu: Allah belasını versin
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Yıldız Tilbe, doların tırmanışa geçtiğini görünce öfke kustu: Allah belasını versin

07.11.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:16
Yıldız Tilbe, doların tırmanışa geçtiğini görünce öfke kustu: Allah belasını versin

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yıldız Tilbe, son zamanlarda tırmanışa geçen dolar kuruna "Doların Allah belasını versin" diyerek tepki gösterdi.

Dolar/TL'deki yükselişe ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de sessiz kalamadı. Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Tilbe, önce "İnşallah 1 dolar yüz milyon olur" dedi. Sonra da gündem olan paylaşımlarına devam etti.

"DOLAR YOK OLUR İNŞALLAH"

Ağustos ayında "TL basıyorsak dolar da basarız ne yani?" diye açıklama yapan Tilbe, bu sefer de "Doların Allah belasını versin! Dolar yok olur inşallah ve diğer bütün para birimleri, sadece TL. Ya da TL aradan kalksın dolar kullanalım her şey dolar üzeri TL olmasın yazık TL paramıza, arada kalmasın" dedi.

"BANA GÖRE HAVA HOŞ"

Destek yorumlarının yanı sıra eleştiri de alan Tilbe, yeni yaptığı paylaşımda da "Bana göre tabi ki hava hoş Allaha şükür, kendim için söylemiyorum, şurada paylaştığım toplumsal şeyleri bu topluma ait olduğum için paylaşıyorum önemsiyorum" şeklinde cevap verdi.

İşte Yıldız Tilbe'nin paylaşımları...

Yıldız Tilbe, tırmanışa geçen dolara öfke kustu: Allah belasını versin
Yıldız Tilbe, tırmanışa geçen dolara öfke kustu: Allah belasını versin
Yıldız Tilbe, tırmanışa geçen dolara öfke kustu: Allah belasını versin
Yıldız Tilbe, tırmanışa geçen dolara öfke kustu: Allah belasını versin
Yıldız Tilbe, tırmanışa geçen dolara öfke kustu: Allah belasını versin
Yıldız Tilbe, tırmanışa geçen dolara öfke kustu: Allah belasını versin
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