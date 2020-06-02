Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
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Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan eylemlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika ne güzel oldu. Daha güzel olmasını diliyorum" dedi.

02.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:47

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Kısa sürede tüm ülkeye yayılan protestolar yer yer kundaklama ve yağma eylemlerine dönüşürken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ırkçı cinayete tepki gösteriyor.

"AMERİKA NE GÜZEL OLDU"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerika'daki olayları değerlendirdi. Tilbe, paylaşımında, "Amerika ne güzel oldu. Daha güzel olmasını diliyorum. Ve başka ülkeleri dağıtan bütün ülkelere aynı ve daha yüksek benzerlikler diliyorum. Allah iyileri ve masumları her yerde korusun yardım etsin. Dünyada iki millet var. Biri iyilik milleti diğeri de kötülük milleti. Allah iyilere masumlara yardım etsin. Kötüleri de kendi kötülükleriyle yok etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
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