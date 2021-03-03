Yıldız Tezcan kimdir? Yıldız Tezcan hayatı ve biyografisi! Yıldız Tezcan kaç yaşında, nereli?

Sesi ve yorumu ile bir döneme damga vuran usta sanatçı Yıldız Tezcan merak konusu oldu. İşte Yıldız Tezcan hakkında merak edilen Yıldız Tezcan kimdir, Yıldız Tezcan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YILDIZ TEZCAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1945

Kaç yaşında: 76 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Arabesk ve türküler söyleyen Yıldız Tezcan 76 yaşında. Aslen İstanbul doğumlu olan Yıldız Tezcan, Türkiye'nin ilk makyözü Cemal Konca'nın kızıdır. İki kez evlilik yapan Yıldız Tezcan'ın ilk eşi iki oğlunun babası Mahmut Tezcan'dır.

Yıldız Tezcan, 15 Mart 1945 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Türkiye'nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'dır. Şişli, Talat Paşa orta 2.nci sınıftan terk olarak tahsil hayatını tamamlamıştır.

Yıldız Tezcan, 15 Mart 1945 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Türkiye'nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'dır. Şişli, Talat Paşa orta 2.nci sınıftan terk olarak tahsil hayatını tamamlamıştır. Daha 9 yaşında müzik hayatına başladı ve ilk plağa okuduğu eser, yine bir çocuk şarkısı olan "Orda Bir Köy Var Uzakta" dır. Aynı dönemlerde çocuk korosunda da şarkılar söyledi. Belediye Konservatuarı ve ardından musiki üstadlarından aralıksız dersler aldı.

1963'de Grafson Plak şirketiyle anlaşma imzalayarak ilk profesyönel çalışması "Şahin İdim/ Tosuno" adında 78 Devirli Taş plağını çıkardı. Grafson firmasına okuduğu 11 plaktan sonra, asıl çıkışını yapacağı ve dönemin en büyük plak yapımcı ve şirketlerinden Odeon'la mukavele imzalayarak, bu firmaya okuyacağı yaklaşık 100 adet 45'lik plaklar serüvenine de başlamış olur.

1960'lı yıllarda çeşitli filmlerde de rol almaya başlayan Yıldız Tezcan dönemin gişe rekortmeni filmleri olan Kırık Saz, Mahzun Gönüller ve Sevda Çiçeğim gibi filmlerde rol almıştır. 1969 yılında ise Gurbette Ölenler adlı filmde Ahmet Mekin ile başrol oynamıştır. 1965 yılında Ümit Utku'nun çektiği ilk filmi "Gönül Kuşum" da başrollerini Yılmaz Güney ile paylaşan Yıldız, 1973 yılına kadar 45 sinema filminde başrol oynar.