Yıldız Teknik Üniversitesi'ne akıllı millet bahçesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Esenler Davutpaşa Kampüsü'ne 250 dönüm alana sahip akıllı millet bahçesi yapıyor. Esenler ikinci millet bahçesine kavuşuyor.

Üniversitede bulunan Akıllı Şehirler Araştırma Merkezi'nin çalışmalarıyla yapılan millet bahçesinde akıllı sulama, akıllı gübreleme ve akıllı aydınlatma sistemleri kullanılacak. Millet bahçesinin sulaması akıllı sulama yöntemiyle yapılacak. Yağmur suları oluşturulan sistemlerle toplanarak depolanacak, havanın sıcaklığına ve nemine göre sistem akıllı olarak sulama yapılabilecek.

Millet Bahçesinin Aydınlatmasında Enerjiden Tasarruf Edilecek

Esenler'in ikinci millet bahçesinde hem güneş enerjisiyle çalışan hem de enerji tasarrufu yapan akıllı bir aydınlatma sistemi kullanılacak. Aydınlatmalar hareket sensörüyle çalışacak ve böylelikle enerjiden de tasarruf edilmiş olacak.

Akıllı Gübreleme Sistemi Kullanılacak

Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık projesini yürüten Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğü, millet bahçesindeki gübrelemeyi de sıfır atık projesi kapsamında akıllı gübreleme sistemiyle gerçekleştirecek. Atıklardan oluşturulacak kompostlarla millet bahçesinin gübrelemesi yapılabilecek.

Akıllı Millet Bahçesi Öğrencilerin Uğrak Yeri Olacak

Yeni millet bahçesinin içerisinde ayrıca bilim parkı ve tarihi eserler müzesi inşa edilecek. Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan tarihi yapılar millet bahçesi içerisinde ziyaret edilebilecek. Akıllı millet bahçesi özellikle teknolojik sistemleri, bilim parkı ve tarihi eserleri ile öğrencilerin uğrak yeri olacak.

Göksu, Yeni Millet Bahçesini Gezdi

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, yapımı halen devam eden ve kısa sürede tamamlanması planlanan akıllı millet bahçesini birlikte gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Bültenler