Yıldız oyuncu Salma Hayek, 53'üncü doğum gününe özel mavi bikinisiyle poz verdi

02.09.2019 10:19

Antonio Banderas'ın başrolde olduğu "Desperado" filmindeki başarısının ardından Hollywood dünyasının yıldız oyuncusu haline gelen Salma Hayek, bikinili paylaşımıyla büyüledi.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM

Yönetmen Robert Rodriguez'i daha genç yaşında güzelliği ile etkileyen Salma Hayek, aradan geçen zamana rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmemiş durumda. Yıldız oyuncu, yarın kutlayacağı 53'üncü doğum gününe özel, cesur paylaşımıyla hayranlarının aklını başından aldı.

BEĞENİ YAĞDI

Girdiği her rolün hakkını veren Salma Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

SALMA HAYEK KİMDİR?

3 Eylül 1966 doğumlu güzel oyuncu Salma Hayek Meksika'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Meksika asıllı, baba tarafından ise aslen Lübnan'lıdır.

Babası zengin iş adamı Sami Hayek, annesi ise opera sanatçısı Diana Jimenez'dir.

Çok iyi derecede Portekizcce, Arapça, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. 2009 yılında Gucci, Puma, Yves-saint Laurent gibi dünyaca ünlü markaların sahibinin oğlu, François Henri Pinault ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Valentina Paloma Pinault isminde bir kızı vardır.

Çok küçük yaşlarda iken oyunculuk yapmaya karar veren Hayek, 80'li yılların sonunda Teresa isimli bir operada rol almış ve isminden söz ettirmiştir. Daha sonra Universidad ıberoamericana'da Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim görmeye başlamış ancak kariyerini için okuldan ve Meksika'dan ayrılmış, Los Angeles'a taşınmıştır.

Hollywood'a ilk geldiğinde kimsenin tanımadığı Salma Hayek, Stella Adler'dan oyunculuk dersleri almış, aksanını düzeltmiştir. 1993 yılında ise yönetmen Robert Rodrigues tarafından keşfedilmiş ve güzelliğininde vermiş olduğu avantaj ile o dönemin en ünlü sinema filmlerinden Desperado'da Antonio Banderas ile başrol oynamayı başarmıştır.